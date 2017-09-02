М. Зверев: в нижней части сетки US Open нас ждёт интересная борьба

Немец Миша Зверев после победы над американцем Джоном Иснером со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) прокомментировал вылет большинства фаворитов в нижней части сетки турнира.

«Я играл несколько раз с Джоном в этом году и знаю его стиль. Он бьёт по мячу очень сильно, поэтому необходимо читать его игру, угадывать направление ударов. Я старался закрывать большую часть корта. В целом мне это удавалось, что и помогло добиться победы. Я понимал, что если удачно начну встречу, то Джон почувствует давление, корт начнёт ему казаться меньше, и это сыграет мне на пользу. Рад, что так и получилось.

Я обычно не смотрю на сетку и узнаю имя следующего соперника только после очередной победы. Сетка сейчас выглядит по-другому относительно Открытого чемпионата Австралии, но я не обращаю на это слишком много внимания, потому что каждый соперник сильный и может играть в очень хороший теннис. Вполне возможно, что кто-то из ребят, успешно выступающих здесь, вскоре войдёт, к примеру, в топ-5. Рейтинг постоянно меняется, игроки прогрессируют. Уверен, что нас ждёт очень интересная борьба в нижней части сетки, потому что любой из нас может оказаться в полуфинале или финале», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.