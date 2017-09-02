Шарапова: главное, что я в четвёртом круге, а где сейчас Возняцки — не знаю

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала слова датчанки Каролины Возняцки о том, что несправедливо со стороны организаторов US Open ставить все матчи Марии на центральный корт.

«Как вы знаете, не я составляю расписание. Я большой боец и готова играть где угодно. Если меня поставят на парковку в Квинсе, то я без проблем сыграю и там. Для меня это не важно. Главное, что я в четвёртом круге. А где сейчас Возняцки — я не знаю», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.

Возняцки: игры Шараповой ставят на центральный корт, это вызывает вопросы

В четвёртом круге Шарапова сыграет с латвийкой Анастасией Севастовой.