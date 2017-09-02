Куэрри: не стоит обращать внимания на то, что я уже играл в полуфинале ТБШ

Американец Сэм Куэрри поделился впечатлениями от победы над молдаванином Раду Алботом со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 6:4 в третьем круге US Open.

«Первые полтора часа мне было трудно видеть мяч из-за теней. Потребовалось время, чтобы найти свой ритм. Я сделал брейк на старте четвёртого сета, что помогло мне успокоиться и довести встречу до победы. Это был весёлый матч. Думаю, трудности, с которыми мне пришлось столкнуться, в дальнейшем пойдут мне на пользу. В целом я довольно неплохо играл.

Я единственный игрок в нижней части сетки, доходивший до полуфинала Grand Slam? Я не знал об этом. Не думаю, что это важная статистика, на которую стоит обращать внимание, потому что я только однажды был в полуфинале. Невозможно не замечать, что в нижней части сетки ситуация очень открытая, каждый может рассчитывать на большие успехи. Но обязательно нужно думать только о следующем матче, иначе всё может закончиться очень быстро», — приводит слова Куэрри официальный сайт турнира.