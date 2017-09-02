Фоньини оштрафован на $ 24 тыс. за оскорбления судьи на вышке

26-я ракетка мира итальянец Фабио Фоньини подвергся штрафным санкциям в суммарном размере $ 24 тыс. за недисциплинированное поведение в матче первого круга Открытого чемпионата США со своим соотечественником Стефано Травальей, которому он уступил со счётом 4:6, 6:7, 6:3, 0:6. Организаторы выявили у Фабио три нарушения, за которые он должен заплатить штрафы в $ 15 тыс., $ 5 тыс. и $ 4 тыс. соответственно, сообщает Tennis.com.

В частности, Фоньини оскорбил судью на вышке, адресовав в её адрес итальянские ругательства.