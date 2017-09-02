Полиция задержала эстонца, которому запрещено посещать US Open 20 лет

В пятницу, 1 сентября, полиция Нью-Йорка арестовала на территории теннисного центра «Флашинг-Медоус» гражданина Эстонии, которому в прошлом году было запрещено посещать матчи US Open в течение 20 лет, сообщает Daily News.

Причиной запрета стало использование мужчиной специального технического оборудования для передачи сообщникам информации о ходе матча, чтобы они имели возможность делать ставки в режим лайв, заранее зная исход события.

Напомним, что на Australian Open 2017 в аэропорту Мельбурна полиция задержала группу людей с эстонскими паспортами, у которых было обнаружено оборудования для кортсайдинга.