Шаповалов: у молодых игроков, как я и Рублёв, появляется шанс

Канадец Денис Шаповалов, переигравший в третьем круге Открытого чемпионата США британца Кайла Эдмунда, прокомментировал отказ от участия в соревнованиях многих ведущих теннисистов мира.

«Пять топ-игроков снялись. Не думаю, что это случайность. Должна быть какая-то причина. Мне кажется, что дело в неправильном календаре, он слишком длинный и напряжённый. У меня нет большого опыта, чтобы утверждать наверняка, но я не думаю, что это совпадение.

Конечно, это открывает возможности многим игрокам, особенно из нашей половины сетки. У молодых игроков, таких как я или Андрей Рублёв, появляется шанс", — приводит слова Шаповалова официальный сайт US Open.