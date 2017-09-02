Иснер: буду ли дальше смотреть US Open? Я бы предпочёл американский футбол

Американец Джон Иснер, уступивший в третьем круге Открытого чемпионата США немцу Мише Звереву со счётом 4:6, 3:6, 6:7 (5:7), проанализировал причины постигшей его неудачи.

«У меня были шансы, временами я был близко, но не смог воплотить возможности в заработанные очки, что и стало ключевым моментом. Я очень разочарован, это плохой итог для меня. Но Миша сыграл хорошо и заслужил победу, просто я недоволен собой.

Буду ли смотреть турнир дальше? Я бы предпочёл посмотреть американский футбол", — приводит слова Иснера официальный сайт турнира.