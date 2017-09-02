Тарпищев: судьба матча Шарапова — Севастова будет больше зависеть от Марии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпишев поделился ожиданиями от матча четвёртого круга US Open между россиянкой Марией Шараповой и латвийкой Анастасией Севастовой.

«Хорошо, что сейчас два дня отдыха, Севастова посложнее, но она тоже не представляет ударный теннис, как фавориты Плишкова, Мугуруса, Квитова, поэтому игра четвёртого круга будет больше зависеть от Шараповой, нежели от Севастовой.

Главное, что Мария проповедует свой стиль игры, она не может играть в другой теннис из-за того, что она сама недостаточно быстрая. Шанс на четвертьфинал у Маши большой, всё зависит от неё. Главными элементами будет психологическая стабильность и первая подача", — приводит слова Тарпищева ТАСС.