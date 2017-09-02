Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Шуай на US Open

Первым запуском на арене имени Артура Эша будет проведён матч третьего раунда US Open — 2017 между чешкой Каролиной Плишковой (1) и китаянкой Чжан Шуай (27). По личным встречам чешка ведёт со счётом 2:0, причём в этом году в Дохе она отдала сопернице всего два гейма.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Шуай на Открытом чемпионате США.



В следующем раунде победительница этого матча сыграет либо с американкой Дженнифер Брэйди, либо с румынкой Моникой Никулеску.