Шафаржова победила Нару в третьем раунде US Open

Чешка Люси Шафаржова уверенно вышла в четвёртый круг US Open, обыграв японку Куруми Нару со счётом 6:3, 6:2.



Поединок продолжался 1 час 9 минут. Шафаржова дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, 34 раза пробила навылет, совершила 18 невынужденных и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Нары ни одного эйса, 1 двойная, 9 виннерсов, 12 неточностей и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



Следующей соперницей Шафаржовой станет либо полька Агнешка Радваньска, либо американка Коко Вандевеге.