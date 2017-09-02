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Шафаржова победила Нару в третьем раунде US Open

2 сентября 2017, суббота. 19:35 Теннис

Чешка Люси Шафаржова уверенно вышла в четвёртый круг US Open, обыграв японку Куруми Нару со счётом 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 9 минут. Шафаржова дважды подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, 34 раза пробила навылет, совершила 18 невынужденных и использовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Нары ни одного эйса, 1 двойная, 9 виннерсов, 12 неточностей и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

Следующей соперницей Шафаржовой станет либо полька Агнешка Радваньска, либо американка Коко Вандевеге.

US Open (ж) 2017. 3-й круг
02 сентября 2017 года, суббота. 18:10 МСК
Люси
Шафаржова
Куруми
Нара
6:3 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куруми Нара Люси Шафаржова
Новости. Теннис
2 сентября 2017, суббота
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