Долгополов разгромил Троицки в третьем круге Открытого чемпионата США

Украинец Александр Долгополов уверенно вышел в четвёртый раунд Открытого чемпионата США, разгромив серба Виктора Троицки со счётом 6:1, 6:0, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. Оба выполнили по 3 эйса и допустили по 4 двойные ошибки. На счету Долгополова также 24 удара навылет, 18 невынужденных ошибок и 7 использованных брейк-пойнтов из 10. Троицки сделал 15 виннерсов, допустил 33 невынужденные и реализовал 1 брейк-пойнт из 4.



Следующим оппонентом Александра станет либо первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, либо аргентинец Леонардо Майер.