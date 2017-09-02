Фоньини отстранён от участия в парном разряде US Open за своё поведение

Итальянец Фабио Фоньини, на которого уже наложили несколько штрафов в суммарном размере $ 24 тыс., за недисциплинированное поведение в матче первого круга Открытого чемпионата США, отстранён от дальнейших выступлений на этом турнире. Таким образом, Фоньини и Симоне Болелли не смогут выйти на матч третьего раунда в парном разряде, и победители матча между Николасом Монро с Джоном-Патриком Смитом и Рожериу Дутра да Силвой с Паоло Лоренци выйдут сразу в четвертьфинал. Об этом сообщил известный теннисный журналист Бен Ротенберг.



Напомним, в поединке Фоньини со Стефано Травальей на старте US Open — 2017 было зафиксировано три нарушения, за которые Фабио обязан заплатить штрафы в размере $ 15 тыс., $ 5 тыс. и $ 4 тыс. соответственно. В частности, Фоньини оскорбил судью на вышке, произнеся в её адрес итальянские ругательства. Дальнейшее разбирательство поведения Фабио продолжается, и окончательные итоги будут подведены позже.