Тим победил Маннарино в третьем круге Открытого чемпионата США

Австриец Доминик Тим (6) вышел в четвёртый раунд US Open — 2017, обыграв француза Адриана Маннарино (30) в трёх партиях — 7:5, 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 12 минут. Тим выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, 39 раз пробил навылет, совершил 30 невынужденных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Маннарино ни одного эйса, 2 двойные, 26 виннерсов, 28 неточностей и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.



В четвёртый круг вышел также немец Филипп Кольшрайбер (33), обыгравший австралийца Джона Миллмана (SR) со счётом 7:5, 6:2, 6:4.