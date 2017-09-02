Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Касаткина на US Open

Вторым запуском на стадионе имени Луи Армстронга состоится поединок третьего раунда US Open — 2017 между латвийкой Еленой Остапенко (12) и россиянкой Дарьей Касаткиной. Счёт личных встреч — 1:1. Остапенко одержала волевую победу в первом круге турнира в Истбурне в 2016 году, а Касаткина уверенно победила в финале Чарльстона в этом году — 6:3, 6:1.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Касаткина на Открытом чемпионате США.

В следующем раунде победительница этого матча сыграет или с эстонкой Кайей Канепи, или с японкой Наоми Осакой.