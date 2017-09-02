Кар. Плишкова ушла с матчбола и победила Чжан Шуай в 3-м круге US Open

Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова одержала волевую победу в матче с китаянкой Чжан Шуай в третьем раунде US Open — 3:6, 7:5, 6:4. Во второй партии китайская теннисистка подавала на матч и упустила один матчбол.



Поединок продолжался 2 часа 19 минут. На счету Плишковой 9 эйсов, 1 двойная, 33 виннерса, 38 невынужденных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12. У Чжан 2 эйса, 5 двойных, 33 удара навылет, 46 неточностей и 5 использованных брейк-пойнтов из 17.



«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию поединка.

Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Чжан на Открытом чемпионате США



Следующей соперницей Каролины станет либо американка Дженнифер Брэйди, либо румынка Моника Никулеску.