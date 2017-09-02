Текстовая онлайн-трансляция матча Джумхур — Рублёв на US Open

Третьим запуском, после матча Кайи Канепи с Наоми Осакой, на корте номер пять начнётся поединок третьего раунда US Open — 2017 между россиянином Андреем Рублёвым и боснийцем Дамиром Джумхуром. Их единственная предыдущая встреча состоялась в первом круге турнира в Стамбуле в 2015 году, и тогда 17-летний Андрей одержал победу со счётом 6:3, 6:3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Джумхур на Открытом чемпионате США.



В следующем раунде победитель этого матча встретится либо с французом Гаэлем Монфисом, либо с бельгийцем Давидом Гоффеном.