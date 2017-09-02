Дель Потро уверенно победил Баутиста-Агута в третьем раунде US Open

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (24), чемпион US Open — 2009, вышел в четвёртый круг американского чемпионата, уверенно обыграв испанца Роберто Баутиста-Агута (11) — 6:3, 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 10 минут. На счету дель Потро 14 эйсов, 4 двойные ошибки, 38 «виннерсов», 32 невынужденные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Баутиста-Агут ни разу не подал навылет, допустил 1 двойную, 19 раз пробил навылет, 26 раз ошибся и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.



Следующим оппонентом дель Потро станет австриец Доминик Тим (6).