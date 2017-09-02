Брэйди стала соперницей Кар. Плишковой по 1/8 финала US Open

Американка Дженнифер Брэйди пробилась в четвёртый круг US Open, обыграв румынку Монику Никулеску со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3). Интересно, что Брэйди, которая была в четвёртом раунде и на Australian Open, вне турниров «Большого шлема» в этом сезоне не выиграла ни одного матча в основных сетках — только в квалификации.



Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Брэйди 6 раз подала навылет, сделала 3 двойные ошибки, 46 виннерсов и 52 невынужденные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11. На счету Никулеску 4 двойные, 29 ударов навылет, 36 неточностей и 8 использованных брейк-пойнтов из 15.



Следующей соперницей Дженнифер станет первая ракетка мира, чешка Каролина Плишкова.