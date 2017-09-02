Павлюченкова и Младенович вышли на Хингис и Чань в 1/8 финала US Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович (13) пробились в 1/8 финала Открытого чемпионата США в парном разряде, обыграв китаянок Ван Цян и Ван Яфань со счётом 3:6, 6:4, 6:0. Это вторая волевая победа подряд — в первом раунде Младенович с Павлюченковой победили Беатрис Хаддад-Майю и Ану Конюх со счётом 5:7, 6:3, 6:0.



Российско-французская пара 4 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету китаянок 1 эйс, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



В следующем круге Павлюченкова и Младенович сыграют со вторыми сеяными — Мартиной Хингис и Чань Юнжань.