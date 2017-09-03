Гоффен прошёл в 1/8 финала US Open на отказе Монфиса

Француз Гаэль Монфис (18) снялся с матча с бельгийцем Давидом Гоффеном (9) при счёте 5:7, 1:5. В первой партии единственный брейк Гоффен сделал в самой концовке, а во втором сете Монфис взял свою подачу, уступая со счётом 0:5, и отказался от продолжения борьбы сразу после этого.



Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Гоффен 15 раз пробил навылет, допустил 11 невынужденных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Ни эйсов, ни двойных у него не было. На счету Монфиса 1 эйс, 4 двойные, 23 виннерса, 30 неточностей и 2 упущенных брейк-пойнта.



Следующим соперником Гоффена станет либо россиянин Андрей Рублёв, либо босниец Дамир Джумхур.