Свитолина победила Роджерс в 3-м круге US Open и может сыграть с Весниной

Украинка Элина Свитолина обыграла американку Шелби Роджерс со счётом 6:4, 7:5 и вышла в четвёртый раунд Открытого чемпионата США. Отметим, что во второй партии Элина вела 5:2.



Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, 16 раз пробила навылет, сделала 17 невынужденных и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Роджерс 2 эйса, 3 двойные, 30 «виннерсов», 34 невынужденные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



Следующей соперницей Элины, которая сохраняет шансы стать первой ракеткой мира после US Open, станет либо американка Мэдисон Кис, либо россиянка Елена Веснина.