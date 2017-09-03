Рублёв обыграл Джумхура и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Россиянин Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в четвёртый круг на турнире «Большого шлема», обыграв боснийца Дамира Джумхура в четырёх партиях — 6:4, 6:4, 5:7, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 38 минут. Андрей 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки, 44 раза пробил навылет, сделал 60 невынужденных и использовал 9 брейк-пойнтов из 15. На счету Джумхура 5 эйсов, 4 двойные, 37 «виннерсов», 54 неточности и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этого поединка:

Трансляция матча Рублёв — Джумхур на US Open.



За выход в четвертьфинал Рублёв сразится с бельгийцем Давидом Гоффеном (9).