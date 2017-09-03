У Джоковича родилась дочка

Супруга серба Новака Джоковича, Елена, родила дочь, которую назвали Тарой. Первый ребёнок в семье Новака и Елена, которые сыграли свадьбу 10 июля 2014 года, появился на свет в октябре 2014-го — сын Стефан.



Напомним, что чуть больше месяца назад, в конце июля, Джокович объявил о досрочном завершении выступлений в этом сезоне из-за проблем с правым локтем. Его последним турниром в 2017 году стал Уимблдон, в четвертьфинале которого он отказался от продолжения борьбы с чехом Томашем Бердыхом в начале второй партии.