Федерер взял верх над Лопесом в трёх сетах и вышел в четвёртый круг US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер нанёс поражение сопернику из Испании Фелисьяно Лопесу в третьем круге Открытого чемпионата США, результат игры — 6:3, 6:3, 7:5.



Матч продолжался 1 час 46 минут. Федерер 13 раз подал навылет, единожды допустил двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. У Лопеса 9 эйсов, 3 двойных ошибки и лишь 1 реализованный брейк-пойнт из 6.



В четвёртом круге соревнований Федерер встретится с представителем Германии Филиппом Кольшрайбером, который оказался сильнее австралийца Джона Миллмана.

Заключительный отрезок противостояния доступен для просмотра в «Твиттере».