Федерер: Лопес — всегда трудный соперник, я ожидал, что он будет сражаться

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после победы над испанцем Фелисьяно Лопесом в третьем круге Открытого чемпионата США отдал должное сопернику. Швейцарец выиграл в трёх сетах со счётом 6:3, 6:3, 7:5.



«В первых матчах турнира мои соперники действовали очень хорошо, поэтому для победы требовались дополнительные сеты. И сегодня это почти повторилось в третьем сете, но Фелисьяно всегда является трудным противником, поэтому я ожидал, что он будет сражаться», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.

Федерер взял верх над Лопесом в трёх сетах и вышел в четвёртый круг US Open