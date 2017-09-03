Веснина проиграла американке Кис в третьем круге US Open

Российская теннисистка Елена Веснина уступила американской спортсменке Мэдисон Кис в третьем круге Открытого чемпионата США. Игра завершилась со счётом 6:2, 4:6, 1:6.



Противостояние продолжалось 1 час 54 минуты. Россиянка неплохо начала матч и выиграла первый сет, однако не сумела развить своё преимущество. Веснина ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Кис 7 эйсов и 5 брейк-пойнтов из 10, а также 5 двойных ошибок.



В четвёртом круге турнира Кис встретится с украинкой Элиной Свитолиной.