Касаткина вышла в третий круг US Open в парном разряде, Кудрявцева выбыла

Россиянка Дарья Касаткина и австралийка Дарья Гаврилова вышли в третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде, обыграв представительницу Китайского Тайбэя Чуан Чиацзюн и японку Мисаки Дои со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.

За выход в четвертьфинал Касаткина и Гаврилова поспорят с Чань Хаочин из Китайского Тайбэя и китаянкой Чжан Шуай.

Россиянка Алла Кудрявцева и китаянка Чжэн Сайсай уступили чешкам Люси Шафаржовой и Барборе Стрыцовой (3) со счётом 3:6, 2:6.