Кар. Плишкова: на US Open 2017 я играю волнами

Первая ракетка мира чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями после победы на китаянкой Чжан Шуай в третьем круге Открытого чемпионата США со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

«Думаю, на этом турнире я играю волнами. Иногда я выполняю отличные удары, провожу хорошие розыгрыши, но затем допускаю сотни ошибок в ударах. Я довольно неплохо начала матч, могла повести 2:0, это была бы совершенно другая история. Соперница сегодня отлично играла в атаке.

Я постаралась навязать борьбу в гейме при счёте 4:5 во втором сете. После этого Чжан Шуай стала действовать скованно. Она стала допускать ошибки, которых не было раньше. Не могу сказать, что сыграла великолепно. Только на матчболе я выполнила отличный удар. Думаю, соперница помогла мне вернуться в игру. Третий сет прошёл в упорной борьбе, и всё решили несколько розыгрышей», — цитирует Плишкову официальный сайт турнира.