Свитолина: удача улыбнулась мне в концовке, но в целом я играла хорошо

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над американкой Шелби Роджерс в третьем круге Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 7:5.

«Концовка матча получилась непростой. Мне немного повезло, но в одном из моментов сетка сыграла против меня. Да, удача мне улыбнулась, но в целом я хорошо играла, а соперницу активно поддерживали болельщики. Я очень рада, что справилась в такой ситуации, так как это были четыре-пять сложных геймов. Я рада, что всё закончилось.

Я знала, что зрители будут поддерживать Роджерс, это оказывало давление на меня. Но я старалась об этом не думать и концентрировалась на каждом розыгрыше, боролась, атаковала. Я была сосредоточена на своей игре.

Думаю, я неплохо подавала и реагировала на удары соперницы. Я ожидала, что она будет выполнять удары как обычно здорово, и постаралась к этому подготовиться. Я выиграла в двух сетах, это отлично. Ранее две наши встречи завершались в трёх партиях. В последнем матче в Брисбене, кажется, счёт был 7:6 в третьем сете. Я старалась сохранять концентрацию и бороться за каждый мяч», — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.