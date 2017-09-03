Дель Потро: думаю, я провёл свой лучший матч на этом US Open

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу над испанцем Роберто Баутиста-Агутом в третьем круге US Open со счётом 6:3, 6:3, 6:4 и поделился ожиданиями от встречи с австрийцем Домиником Тимом.

«Думаю, я провёл свой лучший матч на этом турнире. Я отлично выполнял удары с форхенды и здорово подавал на протяжении всей встречи. Также я очень умно действовал резаными ударами. Я очень часто выходил к сетке и старался всё время играть агрессивно. Думаю, я сыграл очень хорошо.

Тим проводит прекрасный сезон, он будет фаворитом, но я очень хочу сыграть с ним. Надеюсь, это будет отличный матч», — приводит слова дель Потро официальный сайт турнира.