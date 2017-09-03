Гоффен: мне нужно будет играть быстро, чтобы вынуждать Рублёва много бегать

Бельгиец Давид Гоффен, пробившийся в четвёртый круг US Open на отказе француза Гаэля Монфиса при счёте 7:5, 5:1, оценил свои действия в этом матче и поделился ожиданиями от встречи с россиянином Андреем Рублёвым.

“В первую очередь я очень рад, что впервые дошёл до второй недели US Open. Это особенное событие для меня, так как я играл со своим другом. Я отлично знаю Гаэля. Было нелегко видеть, как после первого сета у него начались проблемы с коленом. В первом сете мы показали теннис высокого качества.

Во второй партии я видел, что он уже не двигался на 100 %, так что мне было сложно сохранять концентрацию. Надеюсь, его травма не очень серьёзна, и он вскоре вернётся в тур.

Сегодня я сыграл отлично, очень агрессивно. Я рано принимал мяч. В матче с Рублёвым мне нужно будет делать то же самое. Я должен буду играть быстро, чтобы вынуждать его много бегать. Когда Рублёв выполняет свои мощные удары форхенда, то приходится непросто», — цитирует Гоффена официальный сайт турнира.