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Гоффен: мне нужно будет играть быстро, чтобы вынуждать Рублёва много бегать

3 сентября 2017, воскресенье. 11:50 Теннис

Бельгиец Давид Гоффен, пробившийся в четвёртый круг US Open на отказе француза Гаэля Монфиса при счёте 7:5, 5:1, оценил свои действия в этом матче и поделился ожиданиями от встречи с россиянином Андреем Рублёвым.

“В первую очередь я очень рад, что впервые дошёл до второй недели US Open. Это особенное событие для меня, так как я играл со своим другом. Я отлично знаю Гаэля. Было нелегко видеть, как после первого сета у него начались проблемы с коленом. В первом сете мы показали теннис высокого качества.

Во второй партии я видел, что он уже не двигался на 100 %, так что мне было сложно сохранять концентрацию. Надеюсь, его травма не очень серьёзна, и он вскоре вернётся в тур.

Сегодня я сыграл отлично, очень агрессивно. Я рано принимал мяч. В матче с Рублёвым мне нужно будет делать то же самое. Я должен буду играть быстро, чтобы вынуждать его много бегать. Когда Рублёв выполняет свои мощные удары форхенда, то приходится непросто», — цитирует Гоффена официальный сайт турнира.

Гоффен прошёл в 1/8 финала US Open на отказе Монфиса
Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Гаэль Монфис Давид Гоффен US Open
Новости. Теннис
3 сентября 2017, воскресенье
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