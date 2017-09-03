Остапенко: мы с 10 лет играем с Касаткиной на одних турнирах, но я её не знаю

Латвийская теннисистка Елена Остапенко прокомментировала своё поражение от россиянки Дарьи Касаткиной в третьем круге US Open со счётом 3:6, 2:6. Ранее чемпионка «Ролан Гаррос — 2017" призналась, что неважно чувствовала себя уже с момента приезда на турнир.

«Я хорошо начала матч, повела 3:0, но ошиблась в одном ударе, и каким-то образом игра изменилась и пошла совсем по-другому. Конечно, я знала, как Дарья будет играть со мной. Я понимала, что она будет стремиться делать всё, чтобы мне было некомфортно на корте. Я была к этому готова. К сожалению, сегодня я не смогла сыграть на своём максимуме.

Я вообще-то не знаю Касаткину. Мы просто играем на одних и тех же турнирах с 10-12 лет. Я видела её много раз, но не знаю её», — цитирует Остапенко официальный сайт турнира.