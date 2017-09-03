Вандевеге: победа над Радваньской получилась трудовой, я могу собой гордиться

Американка Коко Вандевеге прокомментировала свою победу в третьем круге US Open над Агнешкой Радваньской из Польши со счётом 7:5, 4:6, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с чешкой Люси Шафаржовой.

«Она — сложная соперница для меня, да и для других тоже. Она создаёт немало проблем, достаёт множество мячей и может выполнять очень хитрые удары. Это была трудовая победа, и я могу гордиться собой за то, как сражалась на корте. Это придаст мне уверенности.

Что касается матча с Шафаржовой, то могу сказать, что мне нравится играть с левшами. В туре их не так много, поэтому игровой практики с ними получается недостаточно. Я очень рада возможности сыграть с Люси. Она настоящий боец. Раньше она входила в топ-10, играла в финале турнира «Большого шлема». Так просто она не сдастся, это точно», — приводит слова Вандевеге официальный сайт турнира.