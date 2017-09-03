Брэйди: Плишкова заслужила быть первой ракеткой мира

Американка Дженнифер Брэйди поделилась впечатлениями после победы над румынкой Моникой Никулеску в третьем круге US Open со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3) и оценила свою следующую соперницу — первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

«В этом матче было всё — и радость, и расстройство. Но я знала, чего ожидать, так что неожиданностью такой поединок для меня не стал.

Матч с Плишковой будет интересным. Играть с первой ракеткой мира — это всегда большая честь. Я выйду на корт и постараюсь получить удовольствие от игры. Я раньше никогда не встречалась с первой ракеткой мира. Каролина выполняет мощные удары, у неё отличная подача. Я видела не так много её матчей, но так как она на вершине рейтинга, то мне придётся нелегко.

Плишкова заслужила быть первой ракеткой мира. Она выступает прекрасно. Не думаю, что из-за отсутствия титулов на турнирах «Большого шлема» она не заслуживает быть на вершине или находится там незаслуженно. Она заработала право быть первой», — цитирует Брэйди официальный сайт турнира.