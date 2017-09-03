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Брэйди: Плишкова заслужила быть первой ракеткой мира

3 сентября 2017, воскресенье. 13:54 Теннис

Американка Дженнифер Брэйди поделилась впечатлениями после победы над румынкой Моникой Никулеску в третьем круге US Open со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:3) и оценила свою следующую соперницу — первую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

«В этом матче было всё — и радость, и расстройство. Но я знала, чего ожидать, так что неожиданностью такой поединок для меня не стал.

Матч с Плишковой будет интересным. Играть с первой ракеткой мира — это всегда большая честь. Я выйду на корт и постараюсь получить удовольствие от игры. Я раньше никогда не встречалась с первой ракеткой мира. Каролина выполняет мощные удары, у неё отличная подача. Я видела не так много её матчей, но так как она на вершине рейтинга, то мне придётся нелегко.

Плишкова заслужила быть первой ракеткой мира. Она выступает прекрасно. Не думаю, что из-за отсутствия титулов на турнирах «Большого шлема» она не заслуживает быть на вершине или находится там незаслуженно. Она заработала право быть первой», — цитирует Брэйди официальный сайт турнира.

Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Плишкова Моника Никулеску US Open
Новости. Теннис
3 сентября 2017, воскресенье
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2 сентября 2017, суббота
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20:48 Текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Касаткина на US Open
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