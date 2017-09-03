Кольшрайбер: выход в четвертьфинал US Open – это моя большая цель

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер прокомментировал свою победу над представителем Австралии Джоном Миллманом в третьем круге Открытого чемпионата США со счётом 7:5, 6:2, 6:4. За выход в четвертьфинал уроженец Аугсбурга поспорит со швейцарцем Роджером Федерером.

«Думаю, в первых полутора сетах борьба была равной. Джон тоже мог выиграть первую партию. Но в целом считаю, что сегодня я продемонстрировал очень хорошую игру.

Выход в четвертьфинал US Open – это моя большая цель. Я отдам все силы на корте, чтобы её реализовать», — приводит слова Кольшрайбера официальный сайт турнира.