Веснина: теперь буду называть Кис ночным воином

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями после поражения от представительницы США Мэдисон Кис в третьем круге US Open со счётом 6:2, 4:6, 1:6.

«3:30 утра, а я только добралась до отеля. Никогда не играла так поздно. Мои поздравления Мэдисон Кис. Теперь буду называть её ночным воином. Спасибо за поддержку», — написала Веснина в своём «твиттере».

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Мэдисон поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной. Турнир завершится 9 сентября.