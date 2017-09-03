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Веснина: теперь буду называть Кис ночным воином

3 сентября 2017, воскресенье. 15:57 Теннис

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями после поражения от представительницы США Мэдисон Кис в третьем круге US Open со счётом 6:2, 4:6, 1:6.

«3:30 утра, а я только добралась до отеля. Никогда не играла так поздно. Мои поздравления Мэдисон Кис. Теперь буду называть её ночным воином. Спасибо за поддержку», — написала Веснина в своём «твиттере».

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Мэдисон поспорит с представительницей Украины Элиной Свитолиной. Турнир завершится 9 сентября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Елена Веснина Мэдисон Кис US Open
Новости. Теннис
3 сентября 2017, воскресенье
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01:12 Шарапова и Севастова сыграют на арене Артура Эша вторым запуском
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00:34 А. Радваньска уступила Вандевеге в третьем круге US Open
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2 сентября 2017, суббота
23:52 Павлюченкова и Младенович вышли на Хингис и Чань в 1/8 финала US Open
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21:10 Текстовая онлайн-трансляция матча Джумхур — Рублёв на US Open
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