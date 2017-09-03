Кис: болельщики помогли мне вернуться в игру

Американская теннисистка Мэдисон Кис поделилась эмоциями после победы над россиянкой Еленой Весниной в третьем круге Открытого чемпионата США со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

«Болельщики были просто великолепны. В первом сете я играла не очень хорошо, но вы помогли мне вернуться в игру. Спасибо за то, что оставались на трибунах и помогли мне вырвать победу.

В начале встречи я очень нервничала, но затем смогла расслабиться. Я очень рада, что вышла в следующий раунд», — приводит слова Кис официальный сайт турнира.