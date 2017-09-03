Около 20:00 по московскому времени, после игры канадца Дениса Шаповалова с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, начнётся матч четвёртого круга Открытого чемпионата США между россиянкой Марией Шараповой (WC) и латвийкой Анастасией Севастовой (16). Раньше они никогда друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Севастова — Шарапова на US Open.



Победительница этого противостояния в четвертьфинале встретится либо с немкой Юлией Гёргес (30), либо с американкой Слоан Стивенс (SR).