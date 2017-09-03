Фоньини назвал журналиста идиотом и пообещал разбить телефон об его голову

Итальянец Фабио Фоньини оскорбил ветерана итальянской спортивной журналистики Убальдо Сканагатту, когда тот спрашивал его о дисквалификации с US Open. Правда, конкретный вопрос, выведший Фоньини из себя, а также тональность предшествующей ему части разговора неизвестны. По утверждению основанного самим Сканагаттой сайта Ubitennis, во время разговора теннисист заявил ему: «Я разобью этот телефон тебе об голову. Пиши, пиши, ты имбецил, идиот!».



Напомним, что Фоньини, на которого наложили несколько штрафов в суммарном размере $ 24 тыс. за недисциплинированное поведение в матче первого круга Открытого чемпионата США, был отстранён от дальнейших выступлений на этом турнире. В поединке Фоньини со Стефано Травальей было зафиксировано три дисциплинарных нарушения. В частности, Фоньини оскорбил судью на вышке, произнеся в её адрес итальянские ругательства. Дальнейшее разбирательство поведения Фабио продолжается, и окончательные итоги будут подведены позже.

Фоньини отстранён от участия в парном разряде US Open за своё поведение