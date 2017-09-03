Муратоглу: не думаю, что «уайлд-кард» для Шараповой задают правильный посыл

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу выразил своё отношение к предоставлению «уайлд-кард» Марии Шараповой, а также оценил её игру на US Open.



«Не думаю, что это задаёт правильный посыл. Всё равно как если бы я отобрал что-то у вас, потому что вы сделали что-то неверно, а потом протянул руку помощи. Не нужно помогать игрокам, которые потеряли свой рейтинг из-за положительных допинг-тестов. Не стоит помогать им быстрее вернуться на вершину.



Конечно, я понимаю, что для любого турнирного директора наличие Шараповой в сетке его соревнований — мечта. Стадион будет заполнен, спонсоры будут счастливы, телевизионные рейтинги взлетят. Но пусть она сама вернётся в топ-100 и заслужит место в сетках турниров. При этом я не имею ничего лично против Шараповой — я сказал бы тоже самое о любом другом игроке в аналогичной ситуации.



На US Open она великолепно провела первый матч. Все были под впечатлением от её игры, включая меня. В двух следующих матчах она была чертовски далека от того уровня. Вскоре ей предстоит встретиться с куда более серьёзными соперницами, чем в этих двух матчах, и если она не поднимет уровень своей игры, то скоро проиграет. У неё есть проблемы с физикой и психологией, а Слоан Стивенс сейчас действует великолепно», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.