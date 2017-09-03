Континен и Пирс нанесли поражение Елгину и Медведеву во втором круге US Open

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс (1) вышли в третий раунд US Open, обыграв россиян Михаила Елгина и Даниила Медведева в двух партиях — 7:6 (7:3), 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. Лидеры посева дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 7. На счету Елгина и Медведева 4 эйса, 8 двойных и 1 упущенный брейк-пойнт.



За выход в четвертьфинал Континен и Пирс поспорят либо с Хуан-Себастьяном Кабалем и Леонардо Майером, либо с Хулио Перальтой и Орасио Себальосом.