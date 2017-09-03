Риттнер: Кербер проводит плохой сезон, но нужно дать ей вздохнуть свободно

Барбара Риттнер, глава немецкой федерации женского тенниса, прокомментировала поражение экс-первой ракетки мира немки Анжелики Кербер в стартовом раунде US Open, где она защищала прошлогодний титул. Напомним, Кербер проиграла японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 1:6.



«Конечно, это очень обидно. Энжи проводит плохой сезон, в котором от неё ждали большего. Но нужно дать ей ещё шанс и дать вздохнуть свободно — просто оставить её в покое. Она бьётся как может и очень серьёзно тренируется», — приводит слова Риттнер Tennis World USA.