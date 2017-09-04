Хачанов и Рублёв победили Паеса и Раджу во втором раунде US Open

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в третий круг Открытого чемпионата США в парном разряде, обыграв индийскую пару — Леандера Паеса и Пурава Раджу — со счётом 6:4, 7:6 (9:7). Во второй партии россияне уступили подачу на матч с 30:15, но смогли дожать соперников на тай-брейке, где отыграли один сетбол на своей подаче.



Матч продлился 1 час 27 минут. Карен и Андрей 7 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и использовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету Леандера и Пуравы 1 эйс, 5 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в четвертьфинал Хачанов и Рублёв будут бороться с французами Жюльеном Беннето и Эдуардом Роже-Вассленом, которые во втором круге нанесли неожиданное поражение вторым сеяным — поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело. Мело в результате этого проигрыша лишился шансов вернуться на первую строчку после завершения турнира — лидером теперь точно останется финн Хенри Континен.