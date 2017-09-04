Конюх объявила о грядущей операции на плече и прекращении работы с Краяном

19-летняя хорватка Ана Конюх объявила о прекращении продлившегося полгода сотрудничества с тренером Желько Краяном. Об этом сообщает официальный сайт теннисистки. Ана поблагодарила Желько за совместную работу и пожелала ему всяческих успехов в будущем.



Возможно, это решение частично связано с досрочным завершением сезона. После консультаций с врачами Конюх решила сделать операцию на беспокоившим её в последнее время правом плече. Операция должна пройти в Хорватии в течение ближайших двух недель, а на теннисный корт Ана сможет вернуться через 8 — 10 недель. Таким образом, если всё пойдёт так, как предполагается, она вернётся к началу следующего сезона.