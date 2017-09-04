Шварцман обыграл Пуя и впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема»

Аргентинец Диего Шварцман (29) впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема», обыграв в четвёртом раунде US Open француза Люку Пуя в четырёх сетах — 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2. В четвёртой партии Пуи повёл с брейком, после чего проиграл пять геймов подряд.



Поединок продолжался 2 часа 34 минуты. Шварцман 9 раз подал навылет, сделал 4 двойные ошибки, 44 виннера, 37 невынужденных ошибок и использовал 7 брейк-пойнтов из 9. У Пуя было 15 эйсов, 8 двойных, 43 удара навылет, 46 невынужденных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.



Следующим соперником Шварцмана станет испанец Пабло Карреньо-Буста. Победитель этого матча впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.