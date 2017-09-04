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Шварцман обыграл Пуя и впервые вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема»

4 сентября 2017, понедельник. 01:09 Теннис

Аргентинец Диего Шварцман (29) впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема», обыграв в четвёртом раунде US Open француза Люку Пуя в четырёх сетах — 7:6 (7:3), 7:5, 2:6, 6:2. В четвёртой партии Пуи повёл с брейком, после чего проиграл пять геймов подряд.

Поединок продолжался 2 часа 34 минуты. Шварцман 9 раз подал навылет, сделал 4 двойные ошибки, 44 виннера, 37 невынужденных ошибок и использовал 7 брейк-пойнтов из 9. У Пуя было 15 эйсов, 8 двойных, 43 удара навылет, 46 невынужденных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующим соперником Шварцмана станет испанец Пабло Карреньо-Буста. Победитель этого матча впервые сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

US Open (м) 2017. 4-й круг
03 сентября 2017 года, воскресенье. 22:25 МСК
Люка
Пуи
Диего
Шварцман
6:7 5:7 6:2 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Люка Пуи
Новости. Теннис
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