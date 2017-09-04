Севастова: Шарапова играла невероятно, но я продолжала сражаться

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова отдала должное Марии Шараповой после победы над россиянкой в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Противостояние в Нью-Йорке завершилось со счётом 5:7, 6:4, 6:2.



«Первый сет получился очень упорным и мог завершиться в любую пользу. Шарапова играла невероятно, но я продолжала сражаться, борясь за каждый мяч. Конечно, эмоции в конце матча были запредельные, и всё закончилось при счёте 5:2», — приводит послематчевый комментарий Севастовой пресс-служба турнира.

Шарапова в трёх партиях уступила Севастовой и покинула US Open — 2017