Шарапова: оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна

Российская теннисистка Мария Шарапова кратко прокомментировала своё выступление на Открытом чемпионате США. Пробившись в четвёртый круг, россиянка уступила сопернице из Латвии Анастасии Севастовой.



«Оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.



На Открытом чемпионате США россиянка последовательно одержала победы над представительницей Румынии Симоной Халеп, теннисисткой из Венгрии Тимя Бабош, а также американской спортсменкой Софьей Кенин.

