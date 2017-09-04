Шарапова: мне кажется, сегодня я слишком много думала и не играла инстинктами

Российская теннисистка Мария Шарапова назвала причины поражения от соперницы из Латвии Анастасии Севастовой в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Россиянка уступила в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 2:6 и завершила выступления на турнире в Нью-Йорке.



«Матчи из трёх сетов сложны, но мне нравится быть их частью. В этом есть элементы концентрации, сосредоточенности, «физики», и всё это нужно собрать воедино. Мне кажется, что сегодня я слишком много думала и не играла инстинктами», — приводит слова Шараповой ESPN.

Шарапова: оглядываясь на прошедшую неделю, я могу быть довольна