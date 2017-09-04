Российский теннисист Тимофей Скатов вышел во второй круг юниорского Открытого чемпионата США, в двух сетах обыграв представителя Японии Синдзи Хазаву со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Матч продолжался 1 час 23 минуты. Тимофей совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг юниорского US Open Скатов поспорит с представителем Австрии Юрием Родионовым (3).

Также в основной сетке турнира сыграет россиянин Алексей Захаров.