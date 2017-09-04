Рыбакина, Рахимова и Лансере вышли во второй круг юниорского US Open

Российская теннисистка Елена Рыбакина (3) пробилась во второй круг юниорского Открытого чемпионата США, в трёх партиях обыграв американку Элли Дуглас со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 6:0. Поединок продолжался 2 часа 11 минут.
За выход в третий круг Рыбакина поспорит с китаянкой Сю Ван.
Россиянка Анжелика Исаева проиграла сербке Ольге Данилович (8) со счётом 3:6, 2:6. Камилла Рахимова победила американку Эбигейл Форбс — 6:4, 7:6 (7:4). Софья Лансере (15) обыграла американку Харрикейн Тайру Блэк — 6:3, 7:5.